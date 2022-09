Ryder Cup, exploit Migliozzi: è 3° nella European Points List!

Il successo in rimonta all'Open de France, a Le Golf National di Guyancourt, fa volare Guido Migliozzi anche nelle classifiche riguardanti la Ryder Cup del 2023 che si disputerà a Roma. Il 25enne golfista vicentino è risalito di ben 13 posizioni nella European Points List e occupa ora il 3° posto alle spalle del nordirlandese Rory McIlroy, secondo, e del leader del ranking, l'irlandese Shane Lowry. I primi tre classificati della European Points List, così come quelli della World Points List (classifica che vede Migliozzi occupare la quinta posizione), si conquisteranno un posto di diritto nel team Europe. Sarà poi il capitano Luke Donald a completare il roster con le sei wild card a sua disposizione.