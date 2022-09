Il PGA Tour passa al contrattacco e intraprende un'azione legale nei confronti della Superlega araba "per aver indotto giocatori-membri a violare i contratti in essere con il massimo circuito americano maschile". È il nuovo capitolo di uno scontro che non accenna a placarsi e che, giorno dopo giorno, si fa sempre più aspro. Con il PGA Tour di golf che ora chiede risarcimenti per "mancati profitti, danni alla reputazione e al marchio, oltre che il pagamento delle spese legali".