Houston Open: Finau più forte del maltempo, Molinari in difficoltà

Maltempo protagonista in Texas nello Houston Open. Pioggia e vento fermano il secondo round del torneo del PGA Tour, con 61 giocatori costretti a rientrare in Club House senza ancora averlo ultimato. Tutto rinviato, dunque. Al Memorial Park GC (par 70), prova non esaltante per Francesco Molinari che scivola dalla 38ª alla 65ª posizione provvisoria. Il torinese, che ha giocato 11 buche del secondo giro, è sul "+1" di giornata e in stretto par per quel che riguarda il totale. Per lui tre bogey e due birdie, con l'azzurro chiamato a cambiare ritmo per evitare l'uscita al taglio. Negli Usa, ancora una grande prova per Tony Finau. Lo statunitense, numero 15 al mondo con quattro titoli sul circuito, è rimasto da solo in vetta con uno score di 127 (65 62, -13) colpi, quattro di vantaggio nei confronti del connazionale Patrick Rodgers, 2° con 131 (-9) davanti a un altro americano, Tyson Alexander 3° con 132 (-8). Ottimo inizio di secondo giro per Scottie Scheffler, risalito dalla 53ª alla 14ª posizione. Con un parziale di 62 (-8), frutto di dieci birdie e due eagle, Finau - 33enne di Salt Lake City - ha eguagliato il suo giro più basso in un evento del PGA Tour.