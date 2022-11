Rsm Classic, infortunio per Finau: sarà sostituito da Chappell

Tony Finau salterà precauzionalmente l'Rsm Classic, ultimo torneo ufficiale dell'anno solare del Pga Tour in programma da domani 17 novembre fino a domenica 20 in Georgia, negli Stati Uniti. Dopo aver vinto in Texas l'Houston Open, l'americano non sarà dunque presente alla sfida in programma a St. Simons Island per un lieve infortunio che lo ha messo ko: a comunicarlo è stato il suo manager. Il numero 12 al mondo sarà sostituito in campo da Kevin Chappell. A rappresentare l'Italia, nel field, ci sarà invece Francesco Molinari che disputerà la sua terza gara consecutiva sul circuito.