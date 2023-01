Molinari: "Ryder Cup a Roma il mio sogno, Tiger Woods ci sarà"

"La Ryder Cup di Roma è un sogno che voglio raggiungere, il mio primo obiettivo di quest'anno. Giocarla in Italia, in casa, sarebbe fantastico. E la mia personale opinione è che Tiger Woods, in un modo o nell'altro, sarà coinvolto nell'evento. Per il team Usa è una figura troppo importante, con lui tutti si sentono più protetti". Così Francesco Molinari all'indomani del successo ad Abu Dhabi nella Hero Cup. Con il torinese che, nella doppia veste di capitano-giocatore, ha trascinato al successo, insieme a Guido Migliozzi, il team dell'Europa Continentale nella sfida (modello Ryder) al team della Gran Bretagna & Irlanda di Tommy Fleetwood. "L'esperienza e la vittoria nella Hero Cup, insieme a Migliozzi e a tutto il resto del team - ha sottolineato Molinari - è stata importante. Luke Donald mi ha fatto i complimenti. Non c'è ancora niente di deciso ma sto pensando, insieme alla mia famiglia, di tornare a vivere in Italia, a Torino".