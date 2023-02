PGA Tour, Woods ruba la scena agli altri big. Male Molinari

A Pacific Palisades, in California, Tiger Woods non ha deluso le aspettative. Il golfista americano ha chiuso il primo round del Genesis Invitational, torneo del PGA Tour, al 27/o posto con uno score di 69 (-2) colpi. L'esordio in gara è avvenuto con la realizzazione di un birdie alla buca 1 del Riviera Country Club (par 71), poi ha 'segnato' il primo di tre bogey alla 4. Nelle ultime tre 'hole' ha incantato i fan con tre birdie consecutivi e 'putt' perfetti che hanno scatenato la sua esultanza e quella dei tanti tifosi che hanno affollato il "green" per il ritorno di Woods. Nell'evento sponsorizzato dalla sua fondazione e che "Big Cat" non ha mai vinto, tutti i riflettori erano puntati su di lui e, nonostante un field stellare, con 23 tra i migliori 25 al mondo (e un montepremi di 20 milioni di dollari), Woods ha rubato la scena agli altri big della disciplina, da Jon Rahm a Rory McIlroy, tra i protagonisti del giro d'apertura.