Bale insieme a Djokovic, Shevchenko e Sainz: il torneo che unisce le star

ROMA - Parata di stelle in occasione dell' All-Star Match che precederà la 44esima edizione della Ryder Cup , in programma dal prossimo 27 settembre nel suggestivo scenario del ' Marco Simone Golf & Country Club ' di Roma . Tanti i volti famosi che presenzieranno all'atteso evento: scopriamoli insieme.

Ryder Cup, tutte le stelle presenti

Saranno infatti presenti alcune dei più grandi interpreti dello sport: da Novak Djokovic all'ex fuoriclasse del Milan Andriy Shevchenko fino a Carlos Sainz e Gareth Bale. Ci sarà anche Leonardo Fioravanti, surfista italiano già qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024, e Kathryn Newton, attrice hollywoodiana.

Ryder Cup, che attesa per l'All-Star Match

Si sfideranno infatti il ‘Team Monty’, capitanato dallo scozzese Colin Montgomerie e il ‘Team Pavin’ guidato dallo statunitense Corey Pavin, rispettivamente alla guida del Team Europe e del Team Usa alla Ryder Cup del 2010. Nel Celebrity Match, Montgomerie scenderà in campo al fianco di Bale in un match di doppio che li vedrà opposto alla coppia Pavin-Shevchenko. Poi sarà il turno dello youtuber Garrett Hilbert e di Fioravanti che affronterano la Newton e Victor Cruz, ex campione di football americano. Il ‘’match 1’’ metterà invece di fronte Djokovic e Sainz: il campione di Belgrado affiancherà il golfista paralimpico Kipp Popert mentre il pilota della Ferrari cercherà il trionfo con il compagno di squadra Tommaso Perrino, ct della Nazionale Paralimpica della Federazione Italiana Golf.