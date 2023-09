Melissa Satta sostituisce Ginola: l'importante cambiamento della Ryder Cup

Ryder Cup, Melissa Satta al posto David Ginola

Idealmente Melissa Satta prende il testimone da David Ginola, ex calciatore, che aveva presentato la Ryder Cup nell'edizione che si è svolta in Francia nel 2018. Sul palco, come cinque anni fa, ci saranno entrambi i capitani (Europa e Stati Uniti) e verranno presentati al pubblico gli accoppiamenti validi per la giornata inaugurale. Insomma, al Marco Simone è tutto pronto per il grande show.