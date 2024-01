Golf, il DP World Tour ritorna in Bahrain: otto italiani in gara

Tredici anni dopo l'ultima volta, il DP World Tour di golf torna a far tappa in Bahrain. Dal 1° al 4 febbraio, al Royal GC si disputerà il Bahrain Championship che vedrà la partecipazione di otto giocatori italiani. L'evento metterà in palio 2.500.000 dollari complessivi, di cui 425.000 andranno al vincitore. Nulla a che vedere con il primo evento stagionale della Superlega araba, il LIV Mayakoba (in programma in Messico dal 2 al 4 febbraio), che segnerà il debutto dello spagnolo Jon Rahm e garantirà al campione della gara individuale 4.000.000 di dollari.