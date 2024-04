Golf, Francesco Molinari delude: è 47° dopo il primo round a Punta Cana

Delude Francesco Molinari, che nella Repubblica Dominicana ha chiuso il primo round del Corales Puntacana Championship al 47° posto con uno score di 70 (-2) colpi. A Punta Cana, l'azzurro ha realizzato cinque birdie e tre bogey. Al Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course, par 72), l'americano Wesley Bryan, con un totale di 63 (-9) ha realizzato il nuovo record del percorso su 18 buche ed è ora al comando del torneo del PGA Tour con tre colpi di vantaggio sui suoi connazionali Troy Merritt, Charley Hoffman, Chan Kim, Justin Lower e Parker Coody, tutti 2/i con 66 (-6). Otto birdie, un eagle e un bogey per Bryan, 34enne di Columbia (South Carolina), vincitore dell'RBC Heritage 2017, che ha eguagliato il suo giro più basso in carriera sul tour (63 nel terzo round del Genesis Invitational 2017).