Golf, torneo a coppie a Avondale: Molinari gioca con Donald

Ad Avondale, negli Stati Uniti, lo show del PGA Tour è a coppie con lo Zurich Classic of New Orleans . Da domani a domenica 28 aprile nello stato della Louisiana scenderanno in campo 80 team nella 75esima edizione dell'evento che metterà in palio 8.900.000 dollari , di cui 1.602.000 andrà ai vincitori. La gara si svolgerà sulla distanza di 72 buche (18 al giorno) con formula "fourball" nel primo e terzo round e "foursome" nel secondo e quarto giro.

Hardy e Riley difendono il titolo

Per il settimo anno consecutivo il torneo si disputerà con questo format e, a difendere il titolo, sarà il duo tutto americano composto da Nick Hardy e Davis Riley, capaci di superare al fotofinish, nel 2023, i canadesi Adam Hadwin e Nick Taylor. Tanti i big che punteranno a prendersi il trofeo e la ribalta. Tra i favoriti della vigilia ecco Xander Schauffele/Patrick Cantlay. E ancora: Rory McIlroy/Shane Lowry, i fratelli Matt e Alex Fitzpatrick, i gemelli Nicolai e Rasmus Hojgaard, i californiani Collin Morikawa/Kurt Kitayama. C'è attesa anche per Francesco Molinari e Luke Donald. L'inglese, capitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma 2023 e confermato per la sfida agli Usa del 2025 a Bethpage (New York), lo scorso anno ha giocato al fianco di Edoardo Molinari. Ora, con lui ci sarà Chicco Molinari, tra i vicecapitani del Vecchio Continente alla Ryder italiana proprio con il fratello Edoardo (già riconfermato per il 2025).