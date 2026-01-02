Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Crans Montana, la Federgolf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini. Ma lo zio: "È tra i dispersi"

Crans Montana, la Federgolf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini. Ma lo zio: "È tra i dispersi"

Il giovane risulta ancora nella lista dei dispersi nella strage avvenuta in Svizzera la notte di Capodanno: i dettagli
2 min
TagsGaleppinicrans montanaEmanuele Galeppini

Aumenta il numero dei ragazzi dispersi nella strage avvenuta in Svizzera, avvenuta durante la notte di Capodanno a Crans-Montana. Alla lunga lista si aggiunge il nome del giovane golfista italiano Emanuele Galeppini, il giovane 17enne di Genova, residente a Dubai con la famiglia. Al momento però è giallo sul ritrovamento del corpo dell'atleta. La Federazione italiana Golf ha annunciato sui social la sua morte, tramite una nota, che però è stata smentita dalla famiglia e dalle parole dello zio Sebastiano Galeppini.

La Federgolf piange Galeppini 

Sul proprio sito la Federazione Italiana Golf ha scritto: "La Fig piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sè passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori". Determinante per il riconoscimento sarebbe stato il ritrovamento del telefono cellulare di Emanuele.

La replica dello zio 

Nota che però non trova corrispondenza nelle parole rilasciate dallo zio di Emanuele: "Per il momento Emanuele è ancora nella lista dei dispersi e stiamo aspettando il risultato del dna". Sono ore davvero convulse e complicate per tantissime famiglie, sconvolte dall'accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Golf

Da non perdere

Strage a Crans-Montana, corpi irriconoscibiliPaura per Dos Santos del Metz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS