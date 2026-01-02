Crans Montana, la Federgolf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini. Ma lo zio: "È tra i dispersi"

Aumenta il numero dei ragazzi dispersi nella strage avvenuta in Svizzera , avvenuta durante la notte di Capodanno a Crans-Montana. Alla lunga lista si aggiunge il nome del giovane golfista italiano Emanuele Galeppini, il giovane 17enne di Genova, residente a Dubai con la famiglia. Al momento però è giallo sul ritrovamento del corpo dell'atleta. La Federazione italiana Golf ha annunciato sui social la sua morte, tramite una nota, che però è stata smentita dalla famiglia e dalle parole dello zio Sebastiano Galeppini.

La Federgolf piange Galeppini

Sul proprio sito la Federazione Italiana Golf ha scritto: "La Fig piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sè passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori". Determinante per il riconoscimento sarebbe stato il ritrovamento del telefono cellulare di Emanuele.

La replica dello zio

Nota che però non trova corrispondenza nelle parole rilasciate dallo zio di Emanuele: "Per il momento Emanuele è ancora nella lista dei dispersi e stiamo aspettando il risultato del dna". Sono ore davvero convulse e complicate per tantissime famiglie, sconvolte dall'accaduto.