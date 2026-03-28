Patrimonio di Tiger Woods nel 2026: quanto guadagna il campione di golf

Tiger Woods non è più soltanto una leggenda del golf, ma una vera e propria potenza economica. All’inizio del 2026, il suo patrimonio netto è stimato tra 1,3 e 1,4 miliardi di dollari , collocandolo nella ristretta cerchia degli atleti miliardari accanto a nomi come Michael Jordan e LeBron James. Un risultato che non dipende solo dai successi sportivi. Anzi, secondo le stime, circa il 90% della sua ricchezza è stato generato al di fuori dei campi da golf . Negli ultimi anni, nonostante gli infortuni abbiano ridotto la sua presenza nei tornei, Woods ha continuato a consolidare il proprio patrimonio grazie a strategie imprenditoriali mirate, investimenti e partecipazioni azionarie. Un’evoluzione che lo ha trasformato da atleta di vertice a imprenditore globale, capace di incidere sul sistema economico dello sport oltre che sul gioco.

Il ricco patrimonio di Tiger Woods

Un passaggio chiave in questa trasformazione è stato l’addio a Nike, con cui Woods ha collaborato per 27 anni. La fine della partnership, nel 2023, ha segnato l’inizio di una nuova fase. Nel 2024 il golfista ha lanciato Sun Day Red, marchio sviluppato insieme a TaylorMade. Nel giro di due anni, il brand ha superato le aspettative, ampliando l’offerta dalle tradizionali polo e calzature a una gamma completa che include anche abbigliamento femminile e accessori lifestyle. La differenza rispetto al passato è sostanziale: Woods non è più un semplice testimonial, ma fondatore e proprietario del marchio. Un ruolo che gli consente di partecipare direttamente agli utili e che ha contribuito a mantenere stabile la crescita del suo patrimonio, indipendentemente dai risultati sportivi.

Investimenti e nuove leve: dal golf ai business globali

Accanto al brand personale, Woods ha costruito un articolato sistema imprenditoriale attraverso TGR Ventures, che riunisce diverse attività. Tra queste, spicca PopStroke, un format che combina minigolf e ristorazione di alto livello e che si è diffuso rapidamente negli Stati Uniti, intercettando il trend dell’“eatertainment”. Parallelamente, TGR Design continua a operare nel settore originario del campione: la progettazione di campi da golf. Progetti realizzati tra Stati Uniti, Messico e Bahamas hanno consolidato la sua presenza anche sul piano architettonico e commerciale, generando introiti significativi. Un ulteriore impulso è arrivato dalla nascita di PGA Tour Enterprises, sostenuta da un investimento miliardario del Strategic Sports Group. In questo contesto, Woods ha ottenuto una quota rilevante, rafforzando il proprio ruolo non solo come icona sportiva ma come attore centrale nelle dinamiche economiche del golf professionistico. Tra premi vinti in carriera e nuove partecipazioni, la sua influenza si estende ormai ben oltre il campo da gioco, confermando una traiettoria in cui sport e finanza si intrecciano sempre più strettamente.