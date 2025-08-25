Federer diventa miliardario, ora è tra i sette sportivi più ricchi al mondo

Roger Federer è entrato ufficialmente a far parte del club degli atleti miliardari, diventando il settimo nella storia. È quanto emerso dalle nuove stime di Forbes. Il tennista svizzero, in pensione dal 2022, detiene ora un patrimonio netto di 1,1 miliardi di dollari , in gran parte grazie al suo investimento nell'azienda svizzera di scarpe e abbigliamento On. Nel corso della sua carriera, Federer ha accumulato una fortuna da capogiro grazie a sponsorizzazioni e iniziative imprenditoriali, diventando il tennista più pagato per 16 anni consecutivi, nonostante abbia guadagnato meno premi in denaro dei rivali Novak Djokovic e Rafa Nadal. Nel 2020, l'anno in cui un infortunio lo ha costretto a fermarsi dopo l'eliminazione in semifinale agli Australian Open, aveva guadagnato 106,3 milioni di dollari al lordo delle imposte, più di qualsiasi altro atleta al mondo. È il secondo tennista a raggiungere lo status di miliardario dopo Ion Èširiac, l'ex campione rumeno di doppio dell'Open di Francia 1970 che ha costruito la sua fortuna grazie agli investimenti realizzati dopo la caduta del comunismo.

Federer e gli altri, chi sono gli sportivi miliardari

Oltre a Roger Federer, nella lista degli sportivi miliardari figurano anche le star del basket Michael Jordan, Magic Johnson e LeBron James, oltre al sesto uomo dei Milwaukee Bucks, Junior Bridgeman. Tiger Woods completa la lista e si unisce a James come gli unici giocatori ad essere diventati miliardari pur continuando a praticare il loro sport. Forbes ha inoltre nominato Carlos Alcaraz il tennista in attività più pagato degli ultimi 12 mesi, con un guadagno di 48,3 milioni di dollari. Solo Federer, Djokovic e Naomi Osaka hanno guadagnato di più in un solo anno. Jannik Sinner, numero 1 al mondo nel tennis maschile e la cui crescente rivalità con Alcaraz sta plasmando sempre di più questo sport, è al secondo posto della classifica. Ha guadagnato 47,3 milioni di dollari, quasi il doppio dei 26,6 milioni di dollari guadagnati nei 12 mesi precedenti.

I giovani tennisti sempre più ricchi

L'americana Coco Gauff si è classificata al terzo posto con 37,2 milioni di dollari, diventando l'atleta donna con i guadagni più alti al mondo negli ultimi 12 mesi. È anche la prima volta dal 2010 che tutti e tre i giocatori con i guadagni più alti, Gauff, Alcaraz e Sinner, hanno meno di 30 anni. In totale, i 10 giocatori di tennis più pagati hanno guadagnato 285 milioni di dollari, con un aumento del 16% rispetto all'anno scorso, anche se ancora al di sotto del record di 343 milioni di dollari stabilito nel 2020.