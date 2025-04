Michael Jordan è lo sportivo più pagato al mondo! E in classifica c'è anche un italiano

Michael Jordan si è ritirato 22 anni fa, nel 2003, ma a quanto pare la superstar della NBA è ancora l'atleta più pagato al mondo, e con un margine notevole. Sportico ha pubblicato la classifica degli atleti più pagati di tutti i tempi, rivelando che nel 2024 è stato Michael ad aver guadagnato di più, con un guadagno stimato di 3 miliardi di dollari in 12 mesi. La maggior parte dei suoi guadagni deriva dal suo lavoro con Nike: Michael è stato uno dei principali portavoce del marchio fin dal 1984 e le scarpe da ginnastica Air Jordan, chiamate così in suo onore, sono diventate uno status symbol e un'importante pietra miliare della cultura aziendale negli ultimi quattro decenni. Tiger Woods è al secondo posto con un totale di 2,79 miliardi di dollari, seguito da Cristiano Ronaldo con 2,23 miliardi di dollari e LeBron James con 1,88 miliardi di dollari. Per trovare uno sportivo italiano in classifica bisogna arrivare al trentesimo posto, dove si è piazzato Valentino Rossi con 495 milioni di dollari. Da segnalare, poi, che Serena Williams è l'unica donna in classifica: è al 40esimo posto con 485 milioni dollari. Maria Sharapova e Venus Williams rientrano nei successivi 50 nomi. Invece il quinto posto di Messi nella classifica si basa in parte sulla sua quota di proprietà dell'Inter Miami, che faceva parte del suo accordo per entrare nel club della MLS. Tom Brady è il giocatore di football più in alto nella classifica, al n. 21, con guadagni in carriera pari a 820 milioni di dollari.