Hockey su ghiaccio, morì con la gola tagliata: "Poteva salvarsi, ora agite"

C’è un arresto e una accusa, omicidio colposo, per la morte di Adam Johnson, il giocatore di hockey morto durante la partita tra Nottingham Panters e Sheffield Steelers, dopo che la lama di un pattino gli ha tagliato la gola. A comunicarlo è la polizia del South Yorkshire, che sta indagando sul caso. Per la legge sulla privacy non ha reso noto il nome dell’arrestato: “Al momento è sotto custodia. L’esame autoptico ha confermato la morte a causa di una ferita mortale al collo”.