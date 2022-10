Gran Premio Lotteria, vittoria e record per il figlio di Varenne

"La vittoria di Vernissage Grif nella giornata internazionale del Lotteria è la conferma che i trottatori e l'allevamento italiano sono tra i più forti del mondo". Lo dice Luca D'Angelo amministratore Ippodromi Partenopei e direttore sportivo delle grandi corse di Agnano all'indomani del 73° Gran Premio Lotteria Edilsivisa (gruppo 1 finale € 660.000) dove ieri ad Agnano il figlio di Varenne ha siglato il record della corsa e della pista in 1.10.1. Ottomila presenti in tribuna e 220mila euro scommessi sul campo, si archivia l'edizione 2022 la società Ippodromi Partenopei organizzatrice dell'evento sportivo con il patrocinio di Mipaaf, Regione Campania e Comune di Napoli, traccia il bilancio e guarda al futuro.

D'Angelo: "Vernissage Grif degno erede di Varenne"

"Il risultato è in linea con la qualità dello spettacolo e degli sforzi sostenuti - commenta il presidente Pier Luigi D'Angelo -. Va ripensata la collocazione a maggio perché l'incertezza del meteo di ottobre e la stagione invernale mortificano leggermente l'affluenza del pubblico. Resta comunque grande soddisfazione per l'edizione ed anche per l'inatteso successo del portacolori napoletano tanto caro a Genni Riccio ed ai tanti tifosi partenopei che hanno finalmente visto un degno erede di Varenne fare il record della corsa". Il driver e allenatore del cavallo, Alessandro Gocciadoro, in lacrime di commozione con il proprietario del campione di trotto Gennaro Riccio ha detto: "È venuta una bella corsa, le condizioni della pista di Napoli sono perfette, Vernissage Grif ha ricordato a tutti di essere uno dei più veloci trottatori su miglio".