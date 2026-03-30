Ippica, Torino capitale del trotto europeo: il 6 aprile all’ippodromo di Vinovo il Gran Premio Costa Azzurra

TORINO - Mai come quest’anno l’ Ippodromo di Vinovo sarà la casa della grande ippica italiana . Lunedì 6 aprile , giorno di Pasquetta, l’impianto torinese ospiterà il Gran Premio Costa Azzurra , appuntamento di spicco internazionale inserito nel circuito dell’ Uet Elite , la cui finale sarà, sempre a Vinovo, l’11 ottobre prossimo, giorno del Derby, che per la prima volta in 100 anni si sposterà da Roma a Torino. Sempre nella stessa data avranno luogo i due Derby dei 4 anni Anact Stakes+ Gran Premio Città di Torino .

Un programma ricchissimo illustrato questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa presso il salone all'interno dell'impianto: a fare gli onori di casa Guido Melzi d'Eril, presidente e ad di Hippogroup Torinese, e il vice presidente Alessandro Ferraris. Ma anche Tamara Papiccio, Vice Presidente dell'U.E.T. e Coordinatrice della programmazione corse al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, oltre che Sonia Cambursano, Consigliera della Città Metropolitana di Torino.

Il GP Costa Azzurra sarà ricco di campioni, diventando una sfida tra Italia e resto d’Europa con tre cavalli francesi di primo spessore. Ma ancora una volta l’ippodromo diventerà un luogo di sport, divertimento e intrattenimento. Durante la giornata, che comincerà con la prima corsa alle 14,30, sono previste numerose attività collaterali, fra cui il battesimo della sella sui pony per i bambini, l’animazione curata da Circo Wow, che allestirà il “Villaggio del Coniglio”, i giri della pista sulle carrozze storiche con Adamo Martin.

L’intera giornata verrà seguita dal portale d’informazione del MASAF Grande Ippica Italiana e trasmessa in diretta televisiva sul canale Equ Tv (canale 220 di Sky e 151 del digitale terrestre). L’inizio delle corse è fissato alle 14:30 con ingresso gratuito per il pubblico.