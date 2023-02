Tom Brady si ritira e Gisele dimentica il divorzio: la reazione è piena di passione

Tom Brady lascia una volta per tutte la Nfl. "Vi ringrazio per il sostegno, vi ringrazio per avermi consentito di vivere il mio sogno", ha dichiarato in un video condiviso sui social network. La star del football aveva già annunciato il suo ritiro lo scorso anno ma poi era tornato sui suoi passi. Ora l'addio è definitivo. Tra i tanti commenti ricevuti non è passato innoservato quello dell'ex moglie Gisele Bundchen. Secondo i gossip i due, che si sono amati per oltre 13 anni, avrebbero deciso di separarsi a causa dell'eccesiva dedizione del giocatore per il lavoro.