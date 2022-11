Gisele Bundchen dimentica Brady: quanto costa la villa super lusso in cui vivrà

MIAMI (Stati Uniti) - Gisele Bündchen ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo lontano dal suo ex marito Tom Brady. Ma la modella aveva iniziato a programmare la sua nuova vita ben prima del divorzio dell’ottobre scorso. Otto mesi prima della separazione - nel febbraio 2022 - l’ex consorte del campionissimo della NFL aveva già fatto qualche passo per la sua indipendenza.

All’inizio del 2022 la modella ha acquistato a Miami una villa di 175 metri quadri in cui si trovano tre suite e due bagni, tutte con finiture di lusso. L’immobile è stato acquistato da Gisele Bundchen per un milione e 250 mila dollari. La casa dispone di 175 mq di superficie abitabile in cui si trovano tre camere da letto e due bagni, tutti con finiture di lusso che rendono la casa uno spazio molto accogliente e moderno.

La conferma del divorzio

Dopo mesi di gossip in cui si erano rincorse voci su un imminente separazione, nei giorni scorsi il giocatore della NFL Tom Brady ha confermatola fine della relazione. "Mia moglie ed io abbiamo concluso la nostra relazione - ha dichiarato la stella del football americano - tutto questo è ovviamente difficile, come lo è per molte persone che attraversano la stessa situazione. Tuttavia ci auguriamo solo il meglio l'uno per l'altra“.