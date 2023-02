Rihanna, confermata l'indiscrezione clamorosa: l'inidizio era nel vestito del Super bowl!

La nota cantante Rihanna è tornata ad esibirsi allo spettacolo di apertura del Super bowl . I 65 mila dello stadio di Glendale, in Arizona , oltre i milioni di telespettatori, non hanno potuto non notare un dettaglio che risaltava grazie al suo look : la star americana è in attesa del suo secondo figlio con Asap Rocky . La tutina rossa che indossava durante l' esibizione , infatti, enfatizzava le forme della showgirl , soprattutto quella più bella che era il suo pancione . Le indiscrezioni, hanno avuto la loro conferma poco dopo lo show, con lo staff della cantante che ha confermato ciò che si sospettava. Oltre ciò, Rihanna aveva parlato proprio della sua maternità durante la conferenza stampa di presentazione del Super Bowl, scatenando i suoi fan dicendo: "Quando diventi madre, ti senti come se potessi conquistare il mondo. Puoi fare qualsiasi cosa" - continua poi - "Il Super Bowl è uno dei più grandi palcoscenici del mondo, quindi è stato spaventoso ... C'è qualcosa di stimolante nella sfida. È importante che mio figlio lo veda".

Lo show

Lo spettacolo di presentazione del Superbowl ha visto Rihanna cantare varie canzoni, esibendosi per ben 13 minuti. Le canzoni da lei cantate sono state: "Bitch better have my money back", la canzone "Work" realizzata con Drake, oltre altri brani celebri come: "Rude boy a Wild thougts", "We found love", "Only girl (in the world)", "Diamonds" e "Pour it up". I fan sono rimasti, ovviamente, estasiati dalla esibizione superlativa della cantante, che ha fatto parlare di se sia per la sua performance che per il suo look.