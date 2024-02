Super Bowl, shock a Kansas City: spari alla parata per la vittoria dei Chiefs

WASHINGTON - Spari e panico a Kansas City , nel Missouri, durante la parata celebrativa per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl . Diverse persone sono state colpite, il bilancio al momento è di un morto e 14 feriti . La polizia ha chiesto di allontanarsi dall'area intorno a Union Station, aggiungendo che sta ancora cercando di determinare il numero delle persone coinvolte. Intanto però ha fermato due persone armate : sono in custodia, stando a quanto riferito dalla Cnn.

Spari alla festa dei Chiefs

A festeggiare la squadra migliaia di fan con la maglietta rossa del team, tra musica, tamburi e coriandoli. Pochi minuti dopo la conclusione della parata sono stati uditi diversi spari che hanno seminato il panico tra la folla. E' iniziato un fuggi fuggi generale, ostacolato dalle transenne di metallo installate per proteggere il corteo. La gente scappava gridando e cercando riparo nelle vie laterali o gettandosi a terra. Gli spari sono stati esplosi pochi minuti dopo che i giocatori della squadra dei Chiefs hanno promesso ai loro tifosi per il prossimo anno la conquista di un terzo titolo Nfl consecutivo. Diverse persone lungo il percorso della parata nel centro di Kansas City sono state portate via in barella.

Scartata l'idea terrorismo

Per ora nessuna ipotesi sul movente, anche se potrebbe essere un incidente legato alle gang. Difficile pensare ad un attacco terroristico, anche se proprio poche ore prima il capo della commissione intelligence della Camera Mike Turner aveva rivelato l'esistenza di una "seria minaccia alla sicurezza nazionale" chiedendo al presidente Joe Biden di declassificare tutte le informazioni in modo che il Congresso, l'amministrazione e tutti i nostri alleati possano discutere apertamente le azioni necessarie per rispondere".