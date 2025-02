Ecco chi vincerà il Super Bowl: Kansas City Chiefs o Philadelphia Eagles, la previsione del computer 

Kansas City Chiefs o Philadelphia Eagles? La finale del Super Bowl è dietro l'angolo (si gioca domenica sera) e un supercomputer ha previsto che i Kansas City Chiefs vinceranno per la teza volta di fila , come non è mai successo a nessuno nel circuito della Nfl. Secondo la tecnlogia hanno il 58,4 percento di possibilità di sollevare il trofeo, mentre le possibilità degli Eagles - a secco di vittorie dai tempi di Tom Brady - di spodestare i due volte campioni consecutivi sono inferiori al 42 percento. Si chiama Action Network il supercomputer. Non si è fermato al pronostico secco ma è andato oltre facendo i calcoli anche sui possibili risultati.

Super Bowl, la previsione del supercomputer

La previsione più probabile è di una vittoria per 30-27. Il punteggio medio previsto è di 25,8 a 23,5 a favore dei Chiefs, con meno di tre punti di differenza tra le squadre. Molti si aspettano che il Super Bowl sarà serrato, dato che Kansas City non ha mai segnato più di 32 punti in una partita questa stagione. Il supercomputer ha anche puntato su Patrick Mahomes come probabile Mvp del Super Bowl: per lui si tratterebbe del quarto riconoscimento del genere, se il quarterback degli Chiefs trasformasse la previsione in realtà. Mahomes ha il 47,2 percento di possibilità di vincere il premio di milgior giocatore della finale, dietro di lui si piazzano Saquon Barkley e Jalen Hurts.