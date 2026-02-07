Bad Bunny al centro del Super Bowl 2026: anticipazioni, curiosità e dove vederlo

Il Super Bowl , in programma l’8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, è già al centro dell’attenzione mondiale non solo per la sfida sportiva, ma soprattutto per lo spettacolo dell’intervallo. A salire sul palco dell’Halftime Show sarà Bad Bunny, superstar portoricana del reggaeton e artista di fama globale, che per la prima volta nella storia dell’evento si esibirà principalmente in lingua spagnola.

Data, ora, luogo e canale italiano del Super Bowl 2026

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026, il Levi’s Stadium di Santa Clara ospiterà il Super Bowl LX, la finale che assegnerà il titolo della stagione NFL 2025/2026. Protagonisti assoluti della sfida sono i Seattle Seahawks e i New England Patriots, due squadre che si ritrovano di fronte a distanza di 11 anni dall’indimenticabile confronto del 2015. Per i tifosi italiani sarà una vera e propria notte in bianco. I collegamenti televisivi inizieranno intorno alla mezzanotte, con il calcio d’inizio previsto alle 00:30. Tra touchdown, replay, intervalli pubblicitari e il tradizionale Halftime Show, la partita si concluderà indicativamente verso le 4 del mattino. Gli appassionati italiani avranno a disposizione diverse opzioni. Italia 1 trasmetterà l’evento in diretta, accessibile a tutti, mentre la piattaforma Mediaset Infinity offrirà la visione in streaming, sia su desktop che su mobile, senza costi aggiuntivi. Chi possiede un abbonamento DAZN potrà seguire approfondimenti tecnici dedicati, mentre gli utenti dell’NFL Game Pass avranno a disposizione il feed originale statunitense, con telecronaca in inglese e spot pubblicitari americani, per vivere l’esperienza più autentica possibile.

Cosa canterà Bad Bunny al Super Bowl 2026

Molti potrebbero pensare che questa sia la prima grande apparizione di Bad Bunny al Super Bowl, ma in realtà il cantante portoricano aveva già calcato il palco dell’Halftime Show nel 2020, esibendosi al fianco di Jennifer Lopez e Shakira. Questa volta, però, sarà diverso: Bad Bunny sarà l’headliner assoluto e il primo artista principale a cantare prevalentemente in spagnolo durante lo storico spettacolo dell’intervallo. Un momento che rappresenta non solo una pietra miliare nella carriera dell’artista, ma anche un chiaro segnale della crescente influenza della cultura latina nell’intrattenimento globale. Nonostante non sia stata confermata una scaletta ufficiale, diverse indiscrezioni indicano che Bad Bunny potrebbe eseguire alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Titi Me Preguntó, DtMF (Debí Tirar Más Fotos), Me Porto Bonito, Yo Perreo Sola e Callaíta, brani amatissimi dai fan di tutto il mondo. Non è esclusa la partecipazione di ospiti speciali: si vocifera, infatti, di possibili apparizioni di Cardi B o J Balvin, pronte a dare ulteriore energia allo spettacolo, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali.

L'obiettivo di Bad Bunny

Bad Bunny, in diverse interviste, ha spiegato che la sua performance sarà una celebrazione della cultura latina, dove musica, ritmo e danza saranno protagonisti tanto quanto la voce. L’obiettivo, ha sottolineato, è coinvolgere tutti gli spettatori: "Non importa se cantano in inglese o in spagnolo, voglio che ballino con il cuore". Uno show che si annuncia non solo come esibizione musicale, ma come un vero e proprio momento di festa globale.