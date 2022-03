Nuoto, stop Fina a Bielorussia e Russia. Ordine revocato a Putin 

Fina: "Addolorati per impatto guerra"

"I russi o bielorussi, sia a livello individuale che di squadra, dovrebbero essere accettati solo come atleti o squadre neutrali. Non devono essere mostrati simboli, colori e bandiere nazionali o suonati inni negli eventi acquatici internazionali che non fanno già parte delle rispettive sanzioni dell'Agenzia mondiale antidoping (Wada) per la Russia", si legge nella nota. "La Fina -conclude il comunicato- rimane profondamente preoccupata per l'impatto della guerra sulla comunità acquatica e sulla più ampia popolazione dell'Ucraina. La Fina continuerà a monitorare attentamente la grave situazione e a prendere, se necessario, ulteriori decisioni".