Rylov sostiene Putin: sospeso dalla Fina per 9 mesi

La Fina (Federazione internazionale del nuoto) ha squalificato per 9 mesi il nuotatore russo medaglia d'oro olimpica Evgeny Rylov, reo di essere apparso a una manifestazione a sostegno del presidente Vladimir Putin e dell'invasione russa dell'Ucraina. La Fina ha annunciato di aver "riconosciuto" una precedente, non ancora pubblicata, sentenza di un pannel disciplinare per sospendere Rylov "a seguito della presenza e della condotta a un evento tenutosi allo stadio Luzhniki di Mosca". La sospensione è iniziata mercoledì e copre qualsiasi competizione internazionale. È probabile che l'effetto su Rylov sia per lo più simbolico. Una decisione che arriva dopo quella che ha visto la Fina escludere gli atleti russi e bielorussi, alleati di Putin nella guerra all'Ucraina, dagli eventi internazionali per il resto del 2022.