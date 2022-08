L’Italia del nuoto con 67 medaglie. Barelli: “E ora piscine piene”

Butini: "Europei sono stati trampolino di lancio per i Giochi"

Tutte le medaglie dell’Italia

Gli azzurri hanno vinto 35 medaglie con il nuoto in vasca, 12 nel sincro (salendo sul podio in tutte le prove), 12 nei tuffi, 6 nelle acque libere e 2 dalle grandi altezze. Oltre ogni previsione. La città ha risposto, gli impianti anche, con l’unica macchia della 25 chilometri interrotta e poi annullata per il maltempo (con cinque italiani nelle prime sei posizioni tra gara maschile e femminile) ma anche per una cattiva gestione della commissione tecnica della Len, la Lega europea di nuoto: «Un errore grave nella gestione dell’emergenza - spiega Barelli, presidente della Federnuoto - ai nostri ragazzi che erano in testa faccio i complimenti per quello che stavano facendo e per come hanno reagito dopo, con educazione e pacatezza. Sono campioni in acqua e fuori». Le 67 medaglie sono la prova di cosa è il nuoto oggi: «E’ un plauso ai sacrifici degli atleti, a quelli di tecnici e dirigenti e quindi delle società: fulcro dello sport italiano, garanzia di attività motoria che produce campioni e benessere per i cittadini di tutte le età. Senza il loro contributo lo sport in Italia non esisterebbe - prosegue Barelli - questa è una bellissima immagine per tutto lo sport azzurro. Abbiamo ottenuto un risultato eccellente, davanti a un super pubblico e con una grande organizzazione. Un grande spot per le discipline acquatiche che, secondo esperti del settore, potrebbe portare 500.000 nuovi cittadini in piscina a partire da settembre. Sarebbe un effetto straordinario per lo sviluppo degli sport natatori, il benessere dei cittadini e le risorse delle società in estrema difficoltà». Paltrinieri è il leader di questa onda azzurra: «Si è speso tra piscina e acque libere. Dopo i successi mondiali non ha mollato un giorno. È arrivato qui ancora concentrato, ma ovviamente stanco. Ha vinto, conquistato podi, caricato la squadra e quando non ci è riuscito è perché anche lui è un uomo. È il nostro vanto».