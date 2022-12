Italia show a Melbourne: doppio oro con Paltrinieri e la 4x50 mista

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Due ori e un primato del mondo per l' Italia , protagonista in Australia. Doppio trionfo per il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora , Nicolò Martinenghi , Matteo Rivolta e Leonardo Deplano che hanno dominato la staffetta 4X50 mista dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne . Con il tempo di 1'29"72 i quattro azzurri hanno anche stabilito il nuovo record mondiale ; argento agli Stati Uniti (1'30"37), bronzo ai padroni di casa dell' Australia (1'30"81).

Paltrinieri è leggenda

L'altra medaglia d'oro arriva invece da capitan Gregorio Paltrinieri, che dopo aver trionfato nei 1500 stile si ripete negli 800, sbaragliando la concorrenza e centrando un successo che lo proietta ancor di più nella leggenda. Il nuotatore carpigiano ha chiuso in 7'29''99, firmando così il nuovo record dei campionati. L'argento è andato invece al norvegese Christiansen, bronzo sul collo del francese Fontaine. "Tutto bene, sono contento - dice Paltrinieri dopo la vittoria ai microfoni di RaiSport -. È stata una gara più difficile del previsto. Pensavo di fare leggermente meglio come tempo, ma più di tutto ho pensato a vincere la gara. Ho fatto quello che serviva. Non ce l'ho fatta a partire forte come avrei voluto, quindi ho aspettato un attimo e poi ho tirato nella parte finale. Ho sofferto e fatto più fatica rispetto alla gara dei 1500. Comunque a me dei record poco importa: ciò che volevo era essere qui e vincere. Sono contentissimo - conclude il capitano azzurro - anche per la vittoria della staffetta: come Italia siamo molto forti".

Franceschi d'argento

Oltre agli ori poi c'è un argento, quello conquistato dalla livornese Sara Franceschi nella gara dei 400 misti donne, chiusa al secondo posto (con il crono di 4'28"58) dietro alla statunitense Hali Flickinger (4'26"51) e davanti alla giapponese Waka Kobori (4'29"03). "Sono davvero soddisfatta, non so nemmeno come ho fatto, è un sogno questo argento - ha detto la 23enne azzurra dopo la gara ai microfoni di 'RaiSport' -. È tutto bellissimo, ora mi ci vorrà qualche giorno per capire cosa è successo". Settima piazza invece per l'altra italiana in gara, Ilaria Cusinato (4'32"68).