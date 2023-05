Pellegrini, rivelazione shock: “Mi ingozzavo di cibo, poi vomitavo tutto”

VERONA - Una fuoriclasse con molte fragilità. Federica Pellegrini è uno dei personaggi più amati del mondo dello Sport, al di là dei grandi successi che è stata in grado di ottenere durante la sua carriera agonistica. Nel suo percorso in vasca ha dovuto confrontarsi con delle criticità che l’hanno resa vulnerabile, e che ora la Divina racconta nella sua autobiografia "Oro" edita da La Nave di Teseo. “Da qualche mese, poco dopo essermi trasferita a Milano - rivela Federica Pellegrini nel suo libro - avevo cominciato a ingozzarmi di cibo. Ero capace di far fuori chili di gelato seguiti da svariate tazze di cereali una dietro l'altra. Una volta mia mamma era venuta a trovarmi e se n'era accorta. Le avevo detto ho fame, facciamo merenda? E avevo divorato due buste di prosciutto crudo e tre pacchetti di cracker. Lei mi aveva guardato perplessa”.

Una soluzione sbagliata

“La sera, dopo aver mangiato tutto quello che potevo durante il giorno, vomitavo - confessa Federica Pellegrini - lo facevo sistematicamente, ogni sera prima di andare a dormire, quando il ricordo di tutto il cibo ingurgitato aumentava il senso di colpa. Vomitare era un po' come ripulirsi la coscienza e anche la mia maniera di metabolizzare il dolore. Si chiama bulimia ma io non lo sapevo. La bulimia per me non era il problema, era la soluzione. Il mio modo di dimagrire senza sacrifici mangiando tutto quello che volevo”.