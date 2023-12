Europei, vasca corta: Italia maschile e femminile d'argento nella 4x50 stile libero

OTOPENI (ROMANIA) - L'Italia conquista l'argento nella staffetta maschile, 4x50 stile libero, alla 22esima edizione degli Europei in vasca corta, in corso all''Aquatics Complex' di Otopeni, in Romania. Il quartetto azzurro, formato da Giovanni Izzo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano si piazza al secondo posto con il tempo di 1'23"14, alle spalle della Gran Bretagna che vince l'oro in 1'22"52, terzo posto e bronzo per la Grecia che chiude in 1'23"27.