Mondiali, argento per l'Italia nella staffetta maschile 4x50

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Per soli 4 centesimi l'Australia, padrona di casa, sfila l'oro all'Italia nella staffetta maschile stile libero 4x50 ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Gli azzurri Miressi, Deplano, Ceccon e Frigo si mettono al collo la medaglia d'argento, lasciando il gradino più alto del podio agli australiani. Bronzo per l'Olanda.