Europei, Italia show: oro nella 4x50 mista. Pilato e Quadarella d'argento

OTOPENI (ROMANIA) - Show Italia alla 22esima edizione degli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all'Aquatics Complex di Otopeni , in Romania . Dopo l' argento di Benedetta Pilato nei 100 rana femminili arriva anche la prima medaglia d'oro per l'Italia . La staffetta azzurra maschile 4x50 mista si conferma sul trono continentale vincendo la finale con il tempo di 1'30"78 davanti a Gran Bretagna (argento in 1'32"60) e Olanda (bronzo in 1'33"03).

Europei, 100 rana: Pilato d'argento

Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d'argento nella finale dei 100 rana femminili. La 18enne campionessa tarantina ha infatti concluso la sua gara al secondo posto con il crono di 1'03"76, alle spalle dell'estone Eneli Jefimova (1'03"21) che vince l'oro. Terzo posto e bronzo per l'olandese Tes Schouten (1'04"04) mentre l'altra azzurra in gara, Martina Carraro, chiude in settima posizione (1'05"47). Nei 50 stile libero, ottavo posto per Sara Curtis (24"31): trionfa la svedese Michelle Coleman (23"52) che ha la meglio sulla francese Bedryl Gastaldello (23"71) e la danese Julie Kepp Jensen (23"89).

Europei, 800 stile libero: Quadarella d'argento

Nella finale degli 800 stile libero trionfa la francese Anastasiia Kirpichnikova che vince con il crono di 8’08″48, davanti alla romana Simona Quadarella che chiude la sua gara in 8’14″83. Terzo posto per l’ungherese Ajna Kesely con 8’18″73. La 24enne romana ha commentato a caldo la medaglia d'argento conquistata in Romania ai microfoni di Raisport: "Il mio obiettivo non era vincere ma fare un tempo più soddisfacente, invece non è stato così".

Europei, 50 dorso maschili: bronzo per Mora

Il 25enne Lorenzo Mora ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 dorso maschili: il carpigiano ha chiuso infatti la gara in terza posizione con il crono di 23"10. L'oro va al francese Mewn Tomac (22"84), argento al tedesco Ole Braunschweig (23"00).