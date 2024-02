Mondiali fondo, Acerenza bronzo nella 5km. Paltrinieri quinto

Acerenza entusiasta: "Ho dato tutto"

"Ci ho provato - le prime parole di Acerenza -. Alla fine mi sono sentito tirare fuori. Ho dato tutto, il bronzo ripaga il podio mancato nella dieci chilometri. Rispetto alla prova olimpica siamo partiti troppo forte, ma me l'aspettavo. E' la mia prima medaglia individuale iridata di questo campionato però stavolta c'è mancato poco per vincere. Siamo competitivi e abbiamo margini di miglioramento. La staffetta, a prescindere da chi sarà schierato, sarà molto competitiva. Le squadre che ambiscono al podio sono molte e, alle tradizionali, si aggiungono Australia e Francia". Delusione per Paltrinieri: "Stavo bene in acqua, ho fatto una bella gara ma ci sono stati dei contatti non troppo giusti. Sono perà contento per Mimmo, se lo merita".