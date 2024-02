Mondiali fondo, Italia argento nella staffetta 4x1500

DOHA (QATAR) - Un'altra medaglia per l'Italia ai Mondiali che si stanno svolgendo a Doha in Qatar. Un argento conquistato dalla staffetta 4x1500 che non riesce, per appena 20 centisimi, a difendere il titolo conquistato a Fukuoka. La staffetta azzurra formata da Giulia Gabbrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza è stata beffata al fotofinish dall'Australia, che ha conquistato la medaglia d'oro. Il podio è completato dall'Ungheria.