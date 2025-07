Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci vincono ancora: argento nella 5 km

Il campione azzurro ammette che quella di Singapore nei 5 km è stata " la gara più dura " della sua carriera. "Avevo un taping leggero stamattina però l'ho perso dopo il primo giro. E' stata una gara durissima, più della dieci chilometri", svela il carpigiano, che compirà 31 anni il 5 settembre. "Ero stanco, il caldo influisce. Il dito fa male ma ero incurante del dolore. La gara è stata perfetta, potevo anche rientrare per la vittoria finale. Ultimamente la cinque chilometri mi viene meglio della dieci: però era dura perché c'era molta competitività e bisognava combattere con tanta gente insieme", sottolinea ' Greg '. "L'anno scorso non avrei mai conquistato una medaglia in una gara così: prima le volevo risolvere di forza; adesso c'è molta più tattica nel mio nuoto e infatti sono riuscito a gestirla bene. Le gare stagionali mi hanno dato tanti feedback e ho affinato la mia strategia".

Paltrinieri: "A malincuore torno in Italia..."

Il fuoriclasse carpigiano conclude così la sua analisi: "Ci sono state tante situazioni in cui ero in difficoltà per questo è stupenda questa medaglia. A malincuore torno in Italia dopo il fondo. Dopo il Settecolli si era aperto uno spiraglio per il 1500, perché il 14'58 nuotato bello carico mi induceva a pensare che avrei potuto essere da 14'3 basso, però è avvenuto l'incidente al dito che si aggiunge ai fastidi che ancora provo al gomito. Ho bisogno di una revisione prima di ricominciare".

Taddeucci: "Medaglia d'oro? Ci ho provato, le mie aspettative sono cresciute"

Esulta anche Ginevra Taddeucci: "Medaglia d'oro? Ci ho provato perché vedevo la mia avversaria faticare. Alla fine però non ci sono riuscita a passare. Stamattina stavo bene, l'acqua non mi sembrava così calda. Appena vedevo uno spazio provavo ad infilarmi, ma ogni volta che le arrivavo alle spalle Johnson aumentava il ritmo". Così l'azzurra dopo l'argento conquistato nella 5 km ai Mondiali di nuoto di Singapore alle spalle della campionessa australiana Moesha Johnson. "E' evidente che dopo il bronzo di Parigi ho acquisito maggiore sicurezza - afferma l'atleta tesserata per Canottieri Napoli e Fiamme Oro -. Alla vigilia del mondiale sono cresciute le mie aspettative. Mi sentivo pronta nonostante abbia svolto meno allenamenti dopo il percorso verso le Olimpiadi che è stato davvero complesso dal punto di vista sia fisico sia mentale. Due argenti sono una grande soddisfazione e mi aspetto un bel risultato anche con la staffetta, meno nello sprint knock out in cui non sono proprio prestante".