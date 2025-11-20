Nuoto, Europei in vasca corta: da Ceccon a Martinenghi e Quadarella, le scelte dei big

L’Italnuoto parteciperà con 32 atleti (12 femmine e 20 maschi) alla 23ª edizione degli Europei in vasca corta, in programma dal 2 al 7 dicembre per la prima volta a Lublino, in Polonia. Gli azzurri hanno conquistato 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi nell’ultima rassegna di Otopeni 2023, piazzandosi al 2º posto nel medagliere. «La rassegna continentale in vasca corta rappresenta il primo appuntamento internazionale di rilievo di una stagione agonistica che sarà molto intensa. In estate avremo, infatti, prima i campionati europei di Parigi, dal 10 al 16 agosto, e successivamente i Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 20 al 26 agosto. È un’annata importante, che ci consentirà di visionare e valutare tanti giovani» le parole del direttore tecnico Cesare Butini.