giovedì 20 novembre 2025
Nuoto, Europei in vasca corta: da Ceccon a Martinenghi e Quadarella, le scelte dei big

Ecco l'elenco dei convocati con i nomi dei 32 atleti per la spedizione in Polonia: i dettagli
L’Italnuoto parteciperà con 32 atleti (12 femmine e 20 maschi) alla 23ª edizione degli Europei in vasca corta, in programma dal 2 al 7 dicembre per la prima volta a Lublino, in Polonia. Gli azzurri hanno conquistato 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi nell’ultima rassegna di Otopeni 2023, piazzandosi al 2º posto nel medagliere. «La rassegna continentale in vasca corta rappresenta il primo appuntamento internazionale di rilievo di una stagione agonistica che sarà molto intensa. In estate avremo, infatti, prima i campionati europei di Parigi, dal 10 al 16 agosto, e successivamente i Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 20 al 26 agosto. È un’annata importante, che ci consentirà di visionare e valutare tanti giovani» le parole del direttore tecnico Cesare Butini.

Europei in vasca corta, i convocati 

Lisa Angiolini, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Simona Quadarella, Costanza Cocconcelli, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci, Paola Borrelli, Agata Maria Ambler, Anita Gastaldi, Irene Burato, Anna Chiara Mascolo, Christian Bacico, Federico Burdisso, Michele Busa, Thomas Ceccon, Simone Cerasuolo, Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti, Francesco Lazzari, Gabriele Mancini, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi, Filippo Megli, Lorenzo Mora, Alberto Razzetti, Simone Stefanì, Lorenzo Zazzeri e Ludovico Blu Art Viberti.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nuoto

