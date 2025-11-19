Sinner e il retroscena dopo la vittoria alle Finals raccontato da Ceccon: "Più avvincente del nuoto..."

Thomas Ceccon non si è perso le Finals a Torino e ha tifato per Jannik Sinner, che poi ha incontrato dopo l'ultimo atto del torneo . La stella del nuoto si è presa un break dalla vasca. Non voleva saltare l'evento dell'anno. A raccontare il retroscena ci ha pensato lo stesso Thomas attraverso le colonne del Giornale di Vicenza.

Ceccon e Sinner insieme a Torino

"E' stato molto bello, più avvincente che vedere una gara di nuoto, un'esperienza molto bella, questi giocatori fanno delle cose incredibili. Dopo la finale sono andato a salutare Sinner al lounge Armani dove c'erano molti personaggi come Morandi e Spalletti, e io non volevo disturbarlo, in quella situazione con tutte le telecamere e troppa gente intorno. Non ho potuto parlare di chissà che. Una cosa molto basica, ma mi ha fatto comunque piacere. Lui e Alcaraz sono due campioni straordinari", ha detto Ceccon.

Il viaggio in Australia

Dopo il Europei in vasca corta in Polonia, Ceccon volerà di nuovo in Australia per un evento e resterà lì per allenarsi in vista degli impegni del 2026: "Sono molto contento di tornarci e so che poi sarà dura torna qui. Ci andrei a vivere subito perché è un altro mondo, tutto molto bello, dal clima al modo di vivere, all'organizzazione delle strutture. Starò un paio di mesi, fino a i primi di febbraio. Ma già so che non avrò voglia di tornare".