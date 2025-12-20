Filippo Magnini lancia la sua nuova avventura: tutti i dettagli e un numero speciale

Stasera la finale di Ballando con le stelle, poi il ritorno alla vita di tutti i giorni. E una nuova avventura. Nasce, infatti, la prima integrazione sportiva totalmente dedicata al mondo del nuoto: Magnitudo 4812. E a crearla sono proprio Filippo Magnini, uno dei più grandi nuotatori italiani di sempre: 4 volte campione mondiale, 17 volte campione europeo e medagliato olimpico e il Dottor Luca Di Tolla, ebolitano e noto Biologo Nutrizionista, Specialista in Nutrizione dello Sport & Dietetica Applicata che rappresenta un’ eccellenza italiana nel campo della nutrizione sportiva unendo negli anni, scienza, passione e risultati concreti con un focus particolare sugli atleti di alto livello. Lui e Magnini, impegnato stasera nella finale di Ballando con le Stelle su Rai Uno, hanno creato una linea di prodotti nutrizionali pensata per ottimizzare la performance atletica coprendo le fasi chiave di preparazione, esecuzione e recupero.