Europei, brillano Martinenghi e Quadarella. Ok Razzetti e Matteazzi

ROMA - Subito spettacolo in acqua dagli azzurri impegnati negli Europei di Roma. Ottima partenza nella competizione per le staffette della 4x200 stile libero: in campo femminile Alice Mizzau, Linda Caponi, Noemi Cesarano e Antonietta Cesarano sono terze in 8'05''29, precedute da Ungheria (8'01''05) e Olanda (8'01''15); tra gli uomini Filippo Megli, Matteo Ciampi, Gabriele Detti e Lorenzo Galossi e chiudono con il crono di 7'09''03 che vale il miglior tempo d'ingresso e la corsia 4. Ad avanzare spedito alle semifinali dei 100 rana è il campione del mondo in carica Nicolò Martinenghi. Il 23enne di Varese, bronzo olimpico, chiude le batterie con il miglior tempo assoluto di 59''08. Bene anche l'altro azzurro Federico Poggio, che stacca il pass per le semifinali con il terzo tempo di 59''49. Sorrisi anche per Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi che accedono alla finale dei 400 misti con i tempi di 4'17''21 e 4'17''36.