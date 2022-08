Europei, Italia da urlo: oro a Ceccon, Panziera, Martinenghi e Quadarella

Riscatto Ceccon

"Una gara nei 50 metri si può vincere o perdere per un attimo, oggi è andata bene a me, perché l'olandese (Korstanje, ndr) era andato meglio ieri" ha detto Ceccon, trionfatore nei 50 farfalla con il tempo di 22.89 (davanti al francese Maxime Grousset e al portoghese Diogo Matos Ribeiro). "Forse ho sbagliato la partenza, ma ci si gioca tutto sui centesimi. Mi sono riscattato", ha poi aggiunto il 21enne veneto.

Orgoglio Panziera

"È il terzo oro consecutivo agli Europei e sono felice di averlo vinto qui" ha detto invece con orgoglio dopo la finale dei 200 dorso la 27enne Panziera, veneta anche lei e prima con il tempo di 2:07:13 (davanti all'inglese Katie Shanahan e all'ungherese Dora Molnar). "Il tifo è stato emozionante - ha aggiunto la 27enne veneta - anche se non ho fatto la gara che mi aspettavo. Sono felice di questo finale di stagione".

Impresa della Quadarella

Impresa di Simona Quadarella negli 800 stile libero agli Europei di nuoto a Roma. L'azzurra ha vinto l'oro con il tempo di 8'20"54. Per Quadarella è una storica tripletta: mai nessuno aveva vinto gli 800 in tre Europei consecutivi. Alle sue spalle la tedesca Isabel Marie Gose (8'22"01), bronzo alla turca Merve Tuncel (8'24"33). Quinta l'altra azzurra, Martina Rita Caramignoli (8'31"30). "È stato molto bello, davvero emozionante, sono contenta di aver vinto - ha detto Quadarella ai microfoni Rai subito dopo la gara -. Speravo un po' meglio con il tempo ma va bene così. L'ultimo 100 ho sentito fortissimo il tifo del pubblico. Riconfermarsi secondo me è la cosa più difficile e più bella nello sport".