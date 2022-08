Europei, oro nell'artistico duo misto tecnico: vittoria anche nei tuffi

Minsini e Ruggiero show

Ancora Minisini e Ruggiero! I campioni mondiali in carica nel nuoto artistico misto tecnico (già vincitori della medaglia d’oro nel duo libero in questa rassegna), si sono confermati anche negli Europei in corso a Roma. Medaglia d'oro per la coppia (la quarta per Minisini in questo Europeo, la seconda insieme a Ruggiero), che porta a 11 il totale di medaglie per l'Italia su 11 gare. I due azzurri si sono piazzati davanti a tutti con il punteggio di 89.3679 (27.0000, 26.9000, 35.4679). Completano il podio la Spagna seconda a 83.7548 (25.3000, 25.7000, 32.7548) e la Slovacchia terza a 75.5914 (22.7000, 22.5000, 30.3914).