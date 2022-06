Mondiali, strepitoso Paltrinieri: medaglia d'oro nei 1500 sl

Paltrinieri, che impresa

Una gara capolavoro del carpigiano, scappato subito via dall'inizio e capace poi di seminare gli avversari. Fino a 100 metri dal traguardo anche il record del mondo del cinese Sun Yang (14'31"02) sembra poter cadere, ma Paltrinieri per un pelo non riesce a completare la straordinaria impresa, chiudendo a 14:32.80 (nuovo record europeo). Distanti l'americano Bobby Finke (14'36"70) e il tedesco Florian Wellbrock (14'36"90), medaglie d'argento e bronzo.

La gioia di Paltrinieri

"L'altro giorno ero super deluso, ma io so che ci sono. Volevo darne una dimostrazione, andare forte e penso di avercela fatta. Io amo nuotare e non farei altro, però quando perdi ti chiedi dove stai sbagliando. Oggi mi sono detto 'dai tutto, piuttosto muori in vasca', e ho dimostrato di esserci" ha detto Paltrinieri a Rai Sport dopo l'oro con record europeo nei 1500.