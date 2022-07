Giochi del Mediterraneo: Sara Franceschi prima col brivido

BUDAPEST (Ungheria) - È di Sara Franceschi il primo oro del nuoto a Orano 2022. Nella prima giornata di gare della disciplina nei Giochi del Mediterraneo in corso in Algeria, l'azzurra ha vinto in 400 misti in 4'40"86 davanti alla turca Deniz Ertan (+0.11) e alla spagnola Alba Vazquez Ruiz (4'45"63). Ottava Carlotta Toni.