L'Italia del nuoto non si ferma più ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. Altra medaglia d'oro, stavolta con uno strepitoso Thomas Ceccon che ha trionfato nei 100 misti uomini. Ottima partenza per l'azzurro parte nelle due frazioni a farfalla e dorso, poi tiene botta nella rana prima di scatenarsi di nuovo con lo stile libero e chiudere con il tempo di 50"97. che vale il titolo iridato. Segue Javier Acevedo, argento in 51"05. Bronzo per Finlay Knox (51"10).