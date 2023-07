Mondiali Fukuoka, medaglia d'oro per l'Italia nella staffetta mista

L'Italia vince la medaglia doro nella staffetta mista 4x1.500 metri ai mondiali di nuoto 2023 in corso a Fukuoka, in Giappone. La formazione azzurra, composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri ha vinto con il tempo di 1:10:31.20, davanti all'Ungheria, staccata di ben quattro secondi. Al terzo posto l'Australia, che ha preceduto i campioni in carica della Germania.