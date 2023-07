Mondiali di Fukuoka, terzo successo per il Settebello: Cina ko 18-5

FUKUOKA (GIAPPONE) - Terza vittoria su tre partite disputate per il Settebello del ct Alessandro Campagna nel Gruppo B dei Mondiali di Fukuoka. Dopo aver regolato la Francia all'esordio (13-6) e travolto il Canada con un netto 24-6 nella seconda giornata, gli azzurri, già certi del primato nel girone e del pass per i quarti di finale, travolgono anche la Cina con un 18-5 che non lascia spazio a repliche.