Pallanuoto, il Settebello travolge il Canada 24-6

FUKUOKA (Giappone) - Il Settebello ha travolto il Canada con un perentorio 24-6 . Si tratta del secondo successo degli azzurri nel gruppo B, che consente di cementare il primato e ipotecare i quarti di finale ai mondiali di pallanuoto, in svolgimento a Fukuoka. Quaterne di Fondelli, Gonzalo Echenique (mvp) e Renzuto . Inizio devastante con 7-0 di parziale. Funziona l'attacco sostenuto da una difesa che blocca quasi l'80% dei tiri nordamericani. Ultimo match contro la Cina in programma venerdì alle 10.30 italiane.

Le parole di Sandro Campagna

Questo il commento del ct Sandro Campagna: "Mi aspettavo un passo in avanti rispetto alla prima partita e c'è stato. Il Canada non è un top team, ma ha caratteristiche simili a squadre pericolose che potremmo incontrare più avanti. Loro hanno tre centroboa molto forti. La nostra forza è stata limitare i loro tiri da fuori difendendo da squadra. Dopo la Cina avremo sei giorni per preparare il quarto di finale. Con i cinesi dovremo stabilizzare alcune cose soprattutto in difesa e poi penseremo all'avversario del turno successivo. Se si vuole arrivare fino in fondo bisogna saper soffrire ed esser intelligenti ed avere capacità organizzative di gruppo".