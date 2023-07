Mondiali di Fukuoka, che Italia: argento nella 4x100 stile libero!

Oro all'Australia nel 4x100 stile libero

La medaglia d'oro va invece all'Australia con il tempo di 3'10"16, dopo un combattutissimo testa a testa proprio con l'Italia fino all'ultima bracciata.

Il quartetto azzurro esulta: "Siamo stati bravissimi"

"Prima volta in ultima corsia ed è bello, è una grande responsabilità: penso fosse impossibile fare tre decimi in meno". Così Thomas Ceccon al termine della finale della staffetta 4x100 stile libero maschile. "È stata una grandissima prova di squadra ed è un argento che vale oro", sottolinea il 22enne di Thiene. Per Lorenzo Zazzeri si poteva aspirare anche a qualcosa di più: "Abbiamo condotto una gara strepitosa sempre in testa. Il mio tempo non mi soddisfa: oggi avessi fatto meglio avremmo vinto. È comunque un argento solidissimo". Euforico Alessandro Miressi, soddisfatto della sua prova individuale: "Ci abbiamo provato fino alla fine - dichiara il 24enne di Torino - e siamo stati tutti e quattro bravissimi. Ci siamo riconfermarti nuovamente secondi". Infine, il pensiero di Manuel Frigo: "Penso sia la prima volta che arriviamo davanti agli Stati Uniti. L'oro è mancato per poco, ma siamo contentissimi e va bene così".