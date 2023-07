Mondiali nuoto, Paltrinieri in finale negli 800 stile libero

FUKUOKA (Giappone) - Gregorio Paltrinieri ancora protagonista al Mondiale di Fukuoka . L'azzurro accede alla finale degli 800 metri stile libero: nelle batterie il vicecampione olimpico e primatista europeo ha nuotato in 7'44"89 (7° tempo assoluto) e domani partirà dalla corsia uno. A vincere è l'australiano Samuel Short (7'40"90), davanti al campione olimpico Ahmed Hafanoui (7'41"97) e al tedesco Luka Martens (7'42"04). Bene anche Nicolò Martinenghi che passa facilmente assieme a Simone Cerasuolo il turno nei 50 rana.

Mondiali, Paltrinieri: "Qualificazione complicata, finale aperta"

“La qualificazione si è rivelata più complicata di quanto pensassi. Nella batteria precedente alla mia sono andati molto forte e quindi sapevo che avrei dovuto forzare più del previsto. Ho recuperato dal mare, dove ho speso tante energie fisiche e mentali. Credo di poter disputare buone prestazioni anche in piscina. Ovviamente la finale sarà diversa, come distribuzione e intensità. La lotta per il podio sarà super aperta. Probabilmente sarà la finale più veloce di sempre, che tutti potranno vincere", queste le parole di Paltrinieri ai microfoni della Rai.