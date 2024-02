Mondiali, Miressi conquista l'argento. Altra medaglia per Razzetti

DOHA (QATAR) - Altro pomeriggio da ricordare per l' Italia del nuoto ai Mondiali di Doha , in Qatar : dopo l'exploit di ieri (14 febbraio) , Alessandro Miressi ha vinto l' argento nei 100 stile libero riportando il tricolore sul podio nella gara regina 17 anni dopo l'oro di Filippo Magnini , terzo italiano di sempre ad andare a medaglia in questa distanza. Il 25enne torinese ha chiuso la gara con il tempo di 47"72, tenendo testa al cinese Zhanle Pan , oro in 47"53. Bronzo per l'ungherese Nandor Nemeth in 47"78.

Mondiali, altra medaglia per Razzetti: bronzo nei 200 misti

Seconda medaglia individuale per Alberto Razzetti dopo l'argento conquistato nei 200 farfalla: il 24enne di Lavagna ha vinto il bronzo nei 200 misti maschili con il tempo di 1'57"43, alle spalle del canadese Finlay Knox, oro in 1'56"64, e dello statunitense Carson Foster, argento in 1'56"97 e davanti al giapponese Daiya Seto, quarto, distante appena 12 centesimi. Per l'Italia si tratta di un record: era da 21 anni infatti, dal bronzo di Massimiliano Rosolino a Barcellona 2003, che un nuotatore azzurro non saliva sul podio iridato in questa gara.

Mondiali, Miressi e Razzetti al settimo cielo

"Sono tra i migliori al mondo nei 100 stile libero, sono molto contento di questo risultato". Così Alessandro Miressi, argento a Doha nei 100 stile libero, ai microfoni di Rai Sport. Il talento torinese gioisce per il risultato ottenuto ma non dimentica i Giochi olimpici di Parigi: "Ora in vista delle Olimpiadi ci sono davanti quattro mesi di duro lavoro. Il pensiero è a Parigi e bisogna pensare in grande". Gioia incontenibile anche per Alberto Razzetti: "È stata una gara difficile ma ho cercato di dare il massimo restando rilassato", sottolinea l'azzurro dopo il bronzo nei 200 misti. "Per come mi sentivo prima di venire a Doha questo risultato, insieme all'argento nei 200 farfalla, mi fa davvero contento. La medaglia di ieri era molto importante, ma averne ottenute due mi dà molta fiducia".